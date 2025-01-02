В окупантів на Херсонщині масово виходять з ладу човни та гідроскутери: у чому причина — “Атеш”

На ремонтну базу російських окупантів у Лазурному Херсонської області надходить дедалі більше пошкодженої техніки, зокрема човнів та гідроскутерів.

Про це повідомляють в Telegram-каналі руху опору “Атеш”.

За даними агентів, зростання кількості поломок водних засобів пов'язане з навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців.

“Російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом “Атеш”, - йдеться у повідомленні.

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Повернення човнів на ремонт зриває плани російського військового командування щодо використання цих плавзасобів для форсування Дніпра.

“Ми продовжуємо допомагати російським військовослужбовцям, надаючи поради та інструкції, як уникнути безглуздих жертв та зберегти свої життя у цій війні”, - наголосили в “Атеш”.

Нагадаємо, російські військові тонуть, намагаючись висадитися на островах річки Дніпро в Херсонській області.

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