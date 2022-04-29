В окупантів немає масовки, щоб провести "референдум" на Херсонщині - перший заступник голови облради

В окупантів немає масовки, щоб провести "референдум" на Херсонщині - перший заступник голови облради

В окупаційної влади РФ в Херсонській області немає "масовки", щоб зняти в Херсоні так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Російським загарбникам бракує ресурсів, щоб втілити свої плани щодо проведення "референдуму".

Про це заявив Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, пише Суспільне.

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"У них немає підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Вони не зможуть зробити навіть щось подібне на “референдум”, тому що це відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку вони організаційно не зможуть у майбутньому зробити на Херсонщині. Шоу — можливо. Я не здивуюсь, якщо вони це шоу будуть знімати у Криму або у будь-якій іншій області. У Херсонській області зараз щось зняти буде проблема, тому що потрібна значна кількість людей. У них немає цього", — зазначив перший заступник голови облради.

Соболевський також розповів, що росіяни не можуть ввести рублі на тимчасово окупованій території.

"Вони дуже цього бажають, але зрозумійте: все, за що вони беруться, все виходить у них фейл на фейлі. А враховуючи те, як поводяться ці люди, я вважаю, що більшість з тих рублів вони вкрадуть ще до того, як доправлять до Херсонської області, - зазначив Соболєвський.

Підприємці Херсонщини на сьогодні не налаштовані працювати з рублями.

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".

Нагадаємо, що 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно, а більше 40% населення вже виїхали з міста.

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