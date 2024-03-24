В окупантів новий тренд – "горить трава": Гуменюк про вибухи у Криму

Збройні сили України у ніч проти 24 березня завдали чергового удару по Чорноморському флоту РФ у Севастополі. Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк наголосила, що сезон "бавовни" не закривається до моменту повноцінної деокупації Криму.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Вона, зокрема наголосила, що кожен військовий об’єкт Росії в окупованому Криму – законна ціль для українських військових.

"Давайте розуміти, що сезон "бавовни", який ми анонсували, не закривається, не згортається до моменту повноцінної деокупації Криму. І кожен військовий об’єкт, навіть той, який зовні виглядає як цивільний, але задіяний у забезпеченні військ окупанта, — це законна ціль. Тому цілей у нас багато, роботи багато. Продовжуємо її. У російських окупантів же з’явився новий тренд – у них "горить трава". При тому, що вона ще не зазеленіла, як то кажуть, як слід, але в них уже "горить". А це означає одне, – що в них горить земля під ногами", - резюмувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, російський окупант підтвердив ураження кораблів "Ямал" та "Азов" у Севастополі (аудіо).

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