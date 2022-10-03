"В окупантів паніка": Жданов розповів про успіхи ЗСУ на двох напрямках

Окупанти не можуть стримати контрнаступ, оскільки зіткнулися з нестачею резервів, повідомив експерт

Українські військові просунулися на Слобожанському та Херсонському напрямках, російські паблики поширюють чутки про якусь "суперзброю" ЗСУ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.

"На жаль, офіційної інформації від нашого Генштабу немає, але є інформація від російських джерел, особливо від соціальних мереж та ЗМІ. За їхньою інформацією, на Слобожанському напрямку триває контрнаступ, і наші війська просуваються у напрямку Кремінної та Сватового від Куп'янська", — повідомив експерт.

За його словами, у російських військ "стан приблизно на рівні паніки, тому що немає резервів, нема чим посилювати підрозділи".

"І на Южнобузькому напрямку в Херсонській області вчора начебто як Збройні сили України прорвали фронт і рухаються у напрямку Нової Каховки. Російські паблики пишуть, що там була застосована якась суперзброя, яка повністю позбавила російські війська зв'язку", — розповів Жданов.

Як повідомлялося, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку і роблять прогнози щодо звільнення Херсона.

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