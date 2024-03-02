В окупантів серйозні втрати: Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Протягом минулої доби російські окупанти не зібрали штурмових груп для проведення атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ворог зазнає серйозних втрат.

Про це в ефірі FREEДОМ повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти втрачають фактично 70% особового складу за результатом бойових дій. Після кожного "м’ясного штурму" росіян повертається менша частина групи, що це підриває їхній морально-психологічний стан.

"В останні місяці ми фіксуємо так зване командирське ембарго на використання бронетехніки. Штурми росіяни проводять у суто "м’ясний" спосіб, коли тільки піхотні групи беруть участь у них", - наголосила речниця ОК "Південь".

Втрати ворога за останні кілька днів свідчать про те, що їхні штурми безуспішні. Ймовірно, саме тому протягом минулої доби ворог взяв паузу. До цього інтенсивність росіян фіксували на рівні три-чотири штурми за добу - це середня інтенсивність.

За словами Гуменюк, у росіян на лівому березі Дніпра в Херсонській області наразі розгорнуто досить серйозне угруповання "Днепр". З її слів, воно зосереджене на веденні бойових дій щодо лівобережного плацдарму ЗСУ, яке обстрілює деокупований правий берег Херсонщини.

"Це угруповання нараховує достатню кількість сил і засобів для того, щоб продовжувати подібні дії протягом ще кількох місяців. Тим не менш, ми бачимо там постійну ротацію. За рахунок цього угруповання поповнюються сили і засоби Запорізького, Авдіївського, Бахмутського напрямків — там, де у ворога більш серйозні потреби в поповненні сил. Тут же відбувається здебільшого перепідготовка підрозділів та їхнє задіяння в штурмових діях", - повідомила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Гуменюк повідомляла, що біля Кринок плацдарми ЗСУ закріплені. З її слів, окупанти можуть посилити своє угруповання та вибити ЗСУ з Кринок, адже оскільки логістичні маршрути армії РФ не повністю перерізані.

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