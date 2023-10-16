В окупантів — снарядна криза: Коваленко проаналізував стан забезпечення ворога і чи потягне РФ затяжну війну

За словами експерта, затяжна війна — не на користь самій Росії.

Восени 2023 року в окупантів спостерігаєтсья зниження боєприпасів. Завдяки власному виробництву ВПК Росії не зможе задовольнити потреби своєї армії, а затяжна війна – не в інтересах РФ.

Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко написав у своїй колонці для OBOZREVATEL із посиланням на повідомлення сухопутних військ ЗСУ.

За їхньою офіційною заявою, вперше за період повномасштабної війни з Росією у IV кварталі 2023 року кількість пострілів української артилерії перевищила кількість пострілів артилерії окупаційних військ.

"Така ситуація – цілком очікуваний результат, якщо уважно розглядати поступальне зниження вогневого потенціалу російської армії, на що впливало виснаження складів з боєприпасами", – пояснює Коваленко.

Він проаналізував: якщо від початку вторгнення в Україну, у лютому та березні 2022 року, російська артилерія могла собі дозволити 60, 70 і навіть 80 тисяч пострілів на добу, то вже в липні-серпні минулого року цей показник коливався від 40 тисяч до 50 тисяч пострілів.

Наступ на Бахмут здійснювався за обмеженого показника 20-25 тисяч пострілів на добу по всій зоні бойових дій, причому понад 50% цього вогневого потенціалу концентрувалося саме в районі міста-фортеці.

"У січні 2023-го в одному зі своїх оглядових матеріалів я зазначав, що цілком можливо через два місяці, до травня-червня, російський вогневий потенціал може скоротитися до 10 тисяч пострілів на добу. Скоротився він до 10 тисяч пострілів на добу не у травні, а трохи пізніше – на рубежі червня-липня, а станом на початок жовтня вперше опустився нижче за 10 тисяч пострілів", – зауважив експерт.

За його словами, така ситуація змушує Росію ще з часів штурму Бахмута дуже жорстко розподіляти свій вогневий потенціал, обмежуючи більшу частину фронту.

"І коли хтось заявляє, що немає жодного снарядного голоду – "у нас під Авдіївкою пекло", то нічого дивного. Під Авдіївкою пекло, а протяжністю сотень кілометрів фронту поодинокі або пакетні обстріли. Коли пекло сотнями кілометрів фронту і коли в окремо взятій локації – суттєва різниця, чи не так?" – каже Коваленко.

В росіян закінчуються снаряди?

Російський ВПК, за інформацією Коваленка, має можливість робити від 1,5 до 1,7 млн пострілів на рік. Цей потенціал дозволяє їм забезпечити війська в середньому на 4,5 тисяч пострілів на добу. Тобто за рахунок власного виробництва російський ВПК не зможе задовольнити потреби російської армії. При цьому з 2022 року по 2023 рік критично наростити виробництво в Росії не змогли, що підтверджує факт відсутності технічних та технологічних можливостей.

"Звичайно, можна організувати три зміни на підприємстві, а також оголосити додатковий набір працівників, але коли виробнича лінія не може технічно видавати більше встановленої кількості продукції або коли є обмеження щодо технологічної компоненти (наприклад, по пороху), то три зміни – це не більше ніж ширма для приховування проблеми", – додає експерт.

Саме з цієї причини росіяни намагаються знайти додаткові джерела отримання боєприпасів, зокрема Іран та Північну Корею. Але, як відомо, Іран вже давно передає Росії снаряди 152-мм та 122-мм для ствольної артилерії (були вперше верифіковані у червні 2023 року) та 122-мм реактивні снаряди для РСЗВ БМ-21 "Град".

Проте це не змогло критично вплинути на ситуацію в зоні бойових дій, і кількість пострілів у окупантів продовжила знижуватися.

Чи допоможе Росії Північна Корея, а Україні – США?

Північна Корея не зможе критично змінити ситуацію на фронті своїми поставками БК Росії.

"Лише ситуативно, недовго і на окремо взятих ділянках фронту", – вважає Коваленко.

На цьому тлі варто зазначити той факт, що країни Заходу, які підтримують Україну, нарощують виробництво боєприпасів.

У США, де до початку повномасштабного вторгнення в Україну не виробляли й 10 тисяч пострілів на місяць, зараз виробляється понад 26 тисяч пострілів і планується нарощувати цей показник до 80 тисяч!

У Німеччині компанія Rheinmetall підвищила виробництво до понад 450 тисяч снарядів на рік і планує збільшити цей показник до 700 тисяч.

Що станеться з окупантами у разі затяжної війни?

Тож у разі затягування війни російська армія опиниться в ситуації, коли не зможе здійснювати більше кількості пострілів на добу, ніж їй може дозволити її виробничий потенціал, а з урахуванням логістики – і того менше.

"Це один із прикладів того, що затяжна війна не на користь насамперед самої Росії. Але не лише снаряди впливають на кількість пострілів РОВ", – вважає експерт.

Зазначимо, що ворог не використовує знання, що отримав у війні проти України. ЗС РФ, як цілісна військова структура, не навчається. І повномасштабна війна в Україні протягом 2022 та 2023 років це яскраво продемонструвала. Про це також писав військовий аналітик Олександр Коваленко. Подробиці його розбору читайте в матеріалі про єдину перевагу росіян у війні.

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