"В окупантів тут надломиться хребет": Барабаш - про запеклі битви за Авдіївку

На Авдіївському напрямку дуже гаряче. Окупанти з усіх сил намагаються взяти Авдіївку до Нового року. Російське командування не шкодує ні людей, ні техніки.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.

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За його словами, окупанти не полишають спроб оточити місто.

"Противник не рахує ні особовий склад, ні техніку, тобто намагається виконати за будь-яку ціну поставлену перед ними задачу. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, я впевнений, і до їхніх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумніву з цього приводу немає", - підкреслив він.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації додав, що російська армія щодня зазнає великих втрат. Лише за вчора біля 50 у росіян - 200-ми, близько 100 затрьохсотили.



"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. Я маю внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, а й у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їхнього хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - сказав Барабаш.

Нагадаємо, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що битва за Авдіївку подібна до битви за Бахмут. Ворог кидає пачками окупантів.

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