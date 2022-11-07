В окупантів у Херсоні залишився один сценарій - експерт про можливу пастку для ЗСУ

Російські окупанти в Херсоні не зможуть заманити ЗСУ в пастку, імітуючи відступ на лівий берег Дніпра.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи може відступ військ РФ з Херсона бути пасткою, Мусієнко відповів:

"Якщо це пастка, нам стане дуже легко про це відомо. Працює розвідка, є досить багато людей на окупованих територіях, які інформують наших військових про реальний стан речей там, плюс працює рух опору. Влаштувати пастку, про яку б ми не знали, не підозрювали чи не здогадувались, апріорі неможливо".

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На думку експерта, якщо окупанти залишать у Херсоні військових, перевдягнених у цивільний одяг, це не дасть результату:

"Вони думають, що ми про це не знаємо? Знаємо. Скільки такі військові протримаються за умови, що українські війська будуть з усіх боків біля Херсона, а за ними буде річка Дніпро? Хочу подивитися, скільки вони витримають у цивільному, військовому і так далі. Не витримають".

Як зазначив Мусієнко, український Генштаб вдало застосовує тактику, яка полягає в знесиленні і зменшенні боєздатності підрозділів російських військ на правобережжі.

"Росія якось намагалася це виправити, вони ремонтували Антонівський міст, створювали якісь переправи на плотах. Вони побачили, що це не рятує ситуацію і не допомагає їм у великій кількості перекинути підкріплення на правобережжя. Тому вони готують варіант поступового відступу. Техніки, важкого озброєння не так багато, з ним виникає проблема в російських військ. Для них постає завдання вберегти якомога більше артилерії, сил і засобів з правобережжя", - пояснив він.

За словами експерта, окупанти зараз "намагаються цю техніку в якомога більшій кількості перекинути на лівий берег".

"Мені здається, що це чи не єдиний сценарій, який в них зберігається. Просто це питання часу, скільки за таких умов угруповання російських військ може протриматися. Вони самі втрачають віру, що зможуть втримати цей плацдарм на правобережжі - єдиний у російських військ. Це залишається питанням часу", - вважає він.

За словами Мусієнка, росіяни "не можуть спостерігати спокійно, що ми не йдемо на них величезними колонами, не йдемо в лобові атаки, а діємо розумніше".

"Вони нас хочуть спровокувати на протилежне, щоб нам завдати втрат. Ми на це не йдемо. Будь-які пастки за таких умов неможливі", - додав експерт.

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

Нагадаємо, у Херсонській області військові РФ, очікуючи контрнаступу ЗСУ, вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Угруповання російських військових у Херсоні зараз оцінюється в цифру від 20 до 25 тисяч, РФ має суттєві проблеми з їхнім забезпеченням.

Загарбники евакуювали так звані "державні" установи з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Криму вивезли працівників та майно банків і пенсійного фонду.

Голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ взяли під контроль усі переправи. За його словами, окупанти не зможуть вивести війська з Херсона, як вони зробили це на Харківському напрямку.

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