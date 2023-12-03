В окупантів величезні втрати на фронті - шукають донорів на загарбаних територіях

Через великі втрати на південному напрямку окупанти шукають донорів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна "адміністрація" зганяє на потреби російської армії бюджетників для примусової здачі крові. При цьому обіцяють додаткові виплати, але по факту їх немає.

Окрім того, на захоплені землі окупанти відряджають гематологів через брак кадрів, адже місцеві відмовляються працювати на загарбників.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, втрати російської армії орієнтовно склали особового складу близько 332 040. За добу ЗСУ ліквідували ще 930 загарбників.

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