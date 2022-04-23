В окупантів з’явились суттєві проблеми з медичним забезпеченням: рятувати поранених відправляють інтернів

В окупантів з’явились суттєві проблеми з медичним забезпеченням: рятувати поранених відправляють інтернів

В окупантів починають з’являтись суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, а також не вистачає медикаментів.

Через велику кількість поранених у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки.

Про це пвідомляє Генштаб ЗСУ.

У тимчасово зайнятому окупантами Вовчанську молодший медичний персонал лікарень примусово відправляють для надання першої допомоги підрозділам загарбників, які перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Також, російські війська мають суттєві проблеми з поповненням особового складу. Жителів Херсонської області продовжують примусово "мобілізувати" до лав окупаційних військ.

Генштаб повідомляє також, що для переміщення вантажів військового призначення на тимчасово захоплених територіях росіяни використовують цивільні вантажівки. "Для військових потреб" окупантів у хід іде і викрадена сільськогосподарська техніка.

Попри це українські воїни продовжують звільняти населені пункти на окремих напрямках та утримують визначені оборонні рубежі.

Нагадаємо, у Херсонській області 22 квітня українські воїни ліквідували двох російських генералів, які видавали накази про вбивства мирного населення.

Окупанти депортували до Росії майже мільйон українців, з них 160 тисяч - діти

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