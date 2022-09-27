В окупантів залишились "вкрай небезпечні" ракети: військовий експерт про зброю РФ

Полковник Петро Черник пояснив, чому армія РФ почала застосовувати ракети С-300 і в чому їх небезпека

Російська армія застосовує проти України ракети С-300, призначені для повітряних цілей, оскільки запаси високоточних ракет в окупантів вичерпуються.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи справді в росіян небагато залишилось високоточних ракет, Черник відповів:

"Дійсно так. Якісні ракети підходять до своєї дефіцитної лінії. Знамениті "Кинжали", "Калібри", "Іскандери", Х-101, П-800 "Онікс" насправді вичерпуються. Певний потенціал вони однозначно для себе залишать, і думаю, в якісь особливі моменти, як вони розуміють, ще ці удари будуть".

Проте, за словами військового експерта, "є ще одна небезпечна ракета С-300, яка призначена для того, щоб збивати повітряні судна, але може працювати в режимі "поверхня-поверхня" десь до 100 км".

Як пояснив Черник, в ближній зоні С-300 вкрай небезпечна і має дуже важку частину від 80 до 180 кг тротилу. Найгірше - ця бойова частина обкладена тисячами невеличких металевих кубіків, які після вибуху січуть усе навколо.

"Так от, цих ракет, за даними відкритих джерел, в них може бути до 5 тисяч одиниць. Це неймовірно багато. Плюс півтори тисячі пускових установок до них", - зазначив він.

Експерт додав, що Україна пережила безпрецедентне "ракетне цунамі":

"Майже 4 тисячі ракет по нашій території вони випустили. Найближчий історичний випадок - 2004 рік, 802 ракети "Томагавк" американці випустили по воєнній інфраструктурі Іраку. Нічого подібного на цю хвилину в світі немає. На мій погляд, видихати ще зарано. Наша ППО росте, але нагадаю - на 100% закрити небо неможливо".

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, на скільки років Росії вистачить ракет.

За його словами, через дефіцит Росія рідше стріляє "Іскандерами", а також береже ракети типу "Калібр". А ось старих ракет до систем С-300 РФ вистачить ще щонайменше на три роки для ударів по території України.

Своєю чергою, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, які російські ракети збивати найскладніше.

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