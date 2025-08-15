- Дата публікації
В окуповане Єнакієве завітали дрони: у місті спалахнула пожежа (відео)
В окупованому Єнакієвому пролунали потужні вибухи і спалахнула пожежа після атаки безпілотників.
У ніч на 15 серпня дрони атакували тимчасово підконтрольне окупантам місто Єнакієве Донецької області.
Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи відео наслідків «прильотів».
На опублікованих кадрах чути детонацію, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа.
Більш детальної інформації про результати «бавовни» поки немає.
Раніше повідомлялося, що безпілотники СБУ знищили термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані.