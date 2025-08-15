ТСН у соціальних мережах

В окуповане Єнакієве завітали дрони: у місті спалахнула пожежа (відео)

В окупованому Єнакієвому пролунали потужні вибухи і спалахнула пожежа після атаки безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибухи у Єнакієвому

У ніч на 15 серпня дрони атакували тимчасово підконтрольне окупантам місто Єнакієве Донецької області.

Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи відео наслідків «прильотів».

На опублікованих кадрах чути детонацію, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа.

Більш детальної інформації про результати «бавовни» поки немає.

Раніше повідомлялося, що безпілотники СБУ знищили термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані.

