В окупованих громадах Запоріжжя росіяни запроваджують комендантську годину: порушникам погрожують затриманням

Порушення громадського порядку може обернутися СІЗО.

В окупованих населених пунктах Запорізької області російські загарбники вводять свої правила, зокрема запроваджують комендантську годину.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

У Дніпрорудному росіяни ввели для працівників АЕС комендантську годину від 23:00 до 05:00. Крім того, робітників станції зобов'язують отримувати спеціальні перепустки. Для решти населення комендантська година триває від 20:00 до 06:00.

Запроваджено комендантську годину і на території Кам'янсько-Дніпровської громади. За порушення правил громадянського порядку та комендантської години окупанти погрожують людям ув'язненням на 15 діб і громадськими роботами.

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Як повідомлялося, в тимчасово захопленому Енергодарі окупанти країни-агресорки провели зустріч із підприємцями міста. Зазначається, що під час зустрічі розглядали питання ліцензування, ціноутворення, відрахувань в Пенсійний фонд, конвертації коштів, оподаткування відносин з орендодавцями.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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