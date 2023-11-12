В окупованих містах України чоловіки усіляко намагаються уникнути мобілізації до лав ЗС РФ — Генштаб

Окупанти мобілізують місцеве населення окупованих міст України для участі у війні. Однак чоловіки відмовляються йти на фронт проти власної держави.
У окупованому Старобільську на Луганщині росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців до армії країни-агресорки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Своєю чергою, чоловіки усіляко намагаються уникнути мобілізації та участі у війні проти власної країни.
"У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил Російської Федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів", - кажуть у Генштабі.
Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю Російської Федерації.
Раніше повідомлялося, що у країні-агресорці РФ розпочалася нова хвиля військової мобілізації. Окрім повісток росіяни отримують також погрози від військкоматів.
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