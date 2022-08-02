В окупованих населених пунктах Запорізької області росіяни погрожують відбирати у батьків дітей

Окупанти на захоплених територіях постійно залякують мирних мешканців.
Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вдалися до погроз відбирати у батьків дітей, якщо ті не підуть до російських шкіл.
Про це повідомляє телеграм-канал "Риа-Мелітополь" з посиланням на жителів селища Василівка.
Зазначається, що у Василівському районі окупанти погрожують, що якщо дітей не будуть віддавати до їхніх російських шкіл, то прийдуть за дітьми та заберуть до інтернату. Раніше такі погрози загарбники здійснювали в Мелітополі, Приморську, Бердянську.
"Новогригорівка Василівського району. Орки залякують людей, кажуть після 15 числа буде референдум щодо приєднання до Росії. Збираються привозити своїх вчителів та заселяти їх у порожні будинки. Люди сидять без зв'язку і газу, з нетерпінням чекають на прихід ЗСУ, щоб якнайшвидше позбутися зрадників, які намагаються навіяти, що Росія - це добре", - повідомляють жителі.
Крім того, редакції "Риа-Мелітополь" стало відомо, що колаборанти вже створюють свої соціальні служби з інспекторами, які б ходили по домівках та перевіряли наявність учнів у сім'ї та чи записалися вони вже до школи. У селах Мелітопольського району колаборанти мають великі проблеми з кадрами. Молодих вчителів майже нема, а пенсіонери відмовляються працювати на окупантів, додає видання.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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