В окупованих Олешках знищили будинок гауляйтера Журавка

Наразі невідомо, чи знаходився у той момент гауляйтер вдома.

Внаслідок ракетної атаки увечері 22 липня в Олешках знищили будинок місцевого гауляйтера Георгія Журавка.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Наразі невідомо, чи знаходився у той момент гауляйтер вдома.

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За даними медіа, вибух стався за адресою вул. Крилова, 165. Саме тут, як свідчать дані з Юконтрол, зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка.

Зазначимо, що призначили Георгія Журавка “міським головою” Олешок у травні 2022 року. До цього Журавко був директором КП “Олешки”, балотувався на парламентські вибори 2019 року і місцеві вибори 2020 року.

Додамо, активісти руху опору "Жовта Стрічка" повідомляють, що окупанти проводять обшуки у місцевого населення.

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