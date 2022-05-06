На окупованих територіях цивільні не отримують медичної допомоги та ліків – Зеленський

На окупованих територіях цивільні не отримують медичної допомоги та ліків – Зеленський

Російські військові руйнують інфраструктуру України, зокрема – медичну.

Окупанти вже пошкодили, або ж повністю знищили майже 400 медичних закладів: лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

По це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Також головнокомандувач повідомив, що на тимчасово окупованих територіях катастрофічна ситуація з медициною. Хворі не можуть отримати необхідне лікування, окрім цього їм не вистачає ліків.

"Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", - зазначив президент.

71-й день війни: Зеленський звернувся до українців та британців

Нагадаємо, у четвер, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

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