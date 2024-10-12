В окупованих Ровеньках на Луганщині спалахнула нафтобаза: що кажуть у ЗСУ

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі на окупованій Луганщині.
Сили оборони України уразили склад паливо-мастильних матеріалів ворога на окупованій Луганщині.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Йдеться про нафтобазу у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.
"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються. Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю, зауважили військові.