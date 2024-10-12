В окупованих Ровеньках на Луганщині спалахнула нафтобаза: що кажуть у ЗСУ

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі на окупованій Луганщині.

Сили оборони України уразили склад паливо-мастильних матеріалів ворога на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Йдеться про нафтобазу у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються. Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю, зауважили військові.

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