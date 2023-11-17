В окупованій Феодосії партизани проникли у військову частину Чорноморського флоту РФ (фото)

Партизани зафіксували місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу.

Партизани із руху “АТЕШ” в тимчасово окупованому росіянами Криму проникли вночі на територію військової частини у Феодосії.

Відповідні фотографії партизани опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, агент партизанського руху успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії.

“Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу вч 80393. Отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які “демілітаризують” вч”, - розповіли партизани.

Нагадаємо, що після вибухів в окупованому Севастополі 17 листопада росіяни заявили про спробу атаки начебто українськими ракетами "Нептун".

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