В окупованій Херсонській області лунають сильні вибухи - соцмережі

Офіційної інформації поки немає.

У тимчасово окупованій Херсонській області вночі, 9 листопада, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали та міський голова Олешок Євген Рищук.

Як зазначається, сильні вибухи чули поблизу окупованого міста Олешки та біля Антонівського моста. За попередніми даними, там розбили колони військової техніки російських окупантів, які загарбники намагались переправити через Дніпро.

Міський голова Олешок Євген Рищук повідомив, що в його регіоні зараз дуже гучно.

"На Олешківській землі зараз дуже гучно! Чекаємо інформацію", - написав Рищук.

"Відвід" окупаційних військ з правого берега Херсонщини

Міністр оборони держави-окупанта Сергій Шойгу повідомив, що Росія нібито починає відводити війська з правого берега окупованої Херсонської області. Він заявив, що окупаційна армія більше не може постачати це угрупування військ.

ОК "Південь" вважають, що росіяни могли влаштувати "постановку" із виведенням військ, щоб заманити українських захисників до пастки. Там наголосили, що про звільнення Херсона ще зарано говорити.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни наразі не розпочали масовано відводити війська з окупованої частини Херсонської області. Він також прокоментував деякі заяви, що між Україною та РФ можуть бути "домовленості" про безпечний вивід окупаційних військ з правого берега Херсонської області.

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