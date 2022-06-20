В окупованій Кирилівці на пляжах з'явилися відпочивальники: хто вони (відео)

В окупованій Кирилівці на пляжах з'явилися відпочивальники: хто вони (відео)

Місцеві розповідають, що цього року море надзвичайно тепле, у воді немає медуз. На пляжах є відпочивальники.

В окупованій курортній Кирилівці та Приморському Посаді з'явилися відпочивальники на пляжах. Усі вони - мешканці Запорізької області, які приїжджають до Азовського моря, щоб загоряти та купатися.

Про це розповіли місцеві мешканці на своєму YouTube-каналі.

За їх словами, відпочивальників не так багато, але вони все ж таки є. Однак бази відпочинку зачинені та не приймають гостей.

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

"Перший раз за кілька років таке, що взагалі немає медуз. Вода, як для червня, дуже тепла. Є трохи водоростей", - зазначила місцева мешканка.

Вона додала, що місцеві сподіваються на хоч якийсь туристичний сезон цього року і радіють, що люди почали приїжджати. Адже Кирилівка та інші курортні селища живуть за рахунок сезону.

Нагадаємо, селище Кирилівка Запорізької області окуповане Росією. На початку сезону цього літа замість натовпу туристів - порожньо. Усі бази відпочинку зачинено, ніхто не продає рибу та фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють.

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

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