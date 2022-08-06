Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованій Макіївці лунали вибухи: ймовірно детонує ворожий склад з боєприпасами (відео)

Дата публікації
Перегляди
681
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованій Макіївці лунали вибухи: ймовірно детонує ворожий склад з боєприпасами (відео)

Фото: скриншот з відео

На світанку прогриміли вибухи в окупованій Макіївці.

На світанку 6 серпня у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунали вибухи.   

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці вибухів виникли пожежі. Над містом здійнялися чорні клуби диму

Повідомляють про нібито детонацію боєприпасів.

"У Макіївці після обстрілу з боку ЗСУ горить склад із боєприпасами. … Гірницький район Макіївки: фіксується сильне загоряння внаслідок обстрілу, стовп чорного диму, детонують БК. … Після ракетних ударів ЗСУ по Макіївці, у Гірницькому районі виникла пожежа на складі з боєприпасами, лунають вибухи боєкомплекту", - пишуть місцеві канали.

Нагадаємо, Верещук повідомила алгоритм дій для евакуації з Донеччини.

Читайте також:

Донеччина під обстрілами: рашисти нещадно нищать регіон

Донеччина під обстрілами: рашисти нещадно нищать регіон

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація