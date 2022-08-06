В окупованій Макіївці лунали вибухи: ймовірно детонує ворожий склад з боєприпасами (відео)

На світанку прогриміли вибухи в окупованій Макіївці.
На світанку 6 серпня у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місці вибухів виникли пожежі. Над містом здійнялися чорні клуби диму
Повідомляють про нібито детонацію боєприпасів.
"У Макіївці після обстрілу з боку ЗСУ горить склад із боєприпасами. … Гірницький район Макіївки: фіксується сильне загоряння внаслідок обстрілу, стовп чорного диму, детонують БК. … Після ракетних ударів ЗСУ по Макіївці, у Гірницькому районі виникла пожежа на складі з боєприпасами, лунають вибухи боєкомплекту", - пишуть місцеві канали.
Нагадаємо, Верещук повідомила алгоритм дій для евакуації з Донеччини.
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