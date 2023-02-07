В окупованій Макіївці – масштабна пожежа на газопроводі: фото, відео

В окупованій Макіївці на Донеччині 7 лютого спалахнула чимала пожежа на газопроводі, заграву від якої видно і в обласному центрі.

Про це повідомляють місцеві та російські пабліки.

Так, російський телеграм-канал "Mash на Донбассе" передав заяву окупаційної влади про те, що по місту було начебто випущено шість снарядів калібру 155 мм.

Водночас українські офіційні особи цю інформацію наразі не коментували.

Зауважимо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що 7 лютого російські війська обстріляли Макіївку разом з іншими понад 30 населеними пунктами на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, цього ж дня пролунали п’ять потужних вибухів у Приморському районі Маріуполя, куди російські окупанти раніше завезли багато озброєння.

Водночас у глибокому тилу ворога на Луганщині українські партизани знищили обладнання автоматизованого керування залізницею. Росіяни саме там перекидали свої сили в гарячі точки.

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