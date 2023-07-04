В окупованій Макіївці пролунала серія потужних вибухів (відео)

Вибухи сталися не лише в Макіївці, а також в окупованому Донецьку.
Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці сталася серія вибухів, після чого над містом почали здіійматися клуби диму.
Про це повідомляють місцеві мешканці в соціальних мережах.
У повідомленнях люди пишуть, що вибухи сталися не лише в Макіївці, а також в окупованому Донецьку.
Також місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків влучань у місті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужний вибух прогримів поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Також ми інформували, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали 11 вибухів.
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