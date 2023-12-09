В окупованій Макіївці величезна пожежа: повідомляють про приліт по нафтобазі (фото, відео)

За попередньою інформацією, горить нафтобаза, де у окупантів були запаси пального.
Сьогодні, 9 грудня в окупованій Макіївці Донецької області пролунали сильні вибухи, після чого спалахнула пожежа.
У Мережі опублікували фото та відео потужних вибухів.
У місцевих пабліках пишуть, що після прильоту горить нафтобаза, де у окупантів були запаси пального. На кадрах можна побачити величезний стовп полум'я і чорного диму, який видно з усього міста. Незадовго до цього окупанти повідомляли про "роботу ППО".
Зауважимо, що нафтобази є законною метою українських військових, спецслужб та розвідки.
Нагадаємо, у липні цього року повідомлялося, що українські військові знищили в Макіївці величезний склад окупантів, де росіяни зберігали артснаряди та ракети.
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