В окупованій Макіївці величезна пожежа: повідомляють про приліт по нафтобазі (фото, відео)

За попередньою інформацією, горить нафтобаза, де у окупантів були запаси пального.

Сьогодні, 9 грудня в окупованій Макіївці Донецької області пролунали сильні вибухи, після чого спалахнула пожежа.

У Мережі опублікували фото та відео потужних вибухів.

У місцевих пабліках пишуть, що після прильоту горить нафтобаза, де у окупантів були запаси пального. На кадрах можна побачити величезний стовп полум'я і чорного диму, який видно з усього міста. Незадовго до цього окупанти повідомляли про "роботу ППО".

Пожежа в Макіївці

Зауважимо, що нафтобази є законною метою українських військових, спецслужб та розвідки.