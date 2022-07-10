В окупованому Алчевську лунали вибухи: повідомляють про пожежу на складі боєприпасів (відео)

Очевидці повідомляють про детонацію снарядів на Алчевському пивзаводі, де, очевидно, російські окупанти зберігали боєприпаси.

У ніч проти 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську пролунали потужні вибухи.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють про пожежу на складі боєприпасів, публікуючи відповідне відео.

У повідомленнях йдеться, що детонація відбувається на місцевому пивзаводі. На території цього підприємства окупанти облаштували військовий склад. Після потужного вибуху тут почалася пожежа.

Наразі невідомо, чи була ця пожежа наслідком роботи ЗСУ з американською високоточною та далекобійною зброєю, чи військові склади накрило “дружнім” вогнем із мінометів російських загарбників, чи просто хтось із охоронців недбало загасив недопалок.

Оккупированный Алчевск, Луганская область



Прилетает по пивзаводу pic.twitter.com/K10oqajXu6 — східний (@samotniyskhid) July 9, 2022

На відео з місця події можна почути, як раз за разом детонують російські боєприпаси.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня у місті Шахтарську Донецької області окупаційна “влада” увімкнула сигнал повітряної тривоги. Після цього почулися вибухи від детонації боєприпасів, які зберігалися на складі військ РФ.

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