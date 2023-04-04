В окупованому Армянську пролунали вибухи біля тимчасових позицій окупантів

В окупованому росіянами Армянську пролунали вибухи біля заброшеної ферми, де розміщувалися солдати армії Росії.

В місті Армянськ в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи біля заброшеної ферми. Там розміщувалися солдати армії РФ.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, вночі місто було атаковано безпілотниками. Вибухи пролунали біля заброшеної ферми, де розміщувалися тимчасові позиції військових РФ. На місці після вибухів виявили три вирви, діаметр кожної з них - орієнтовно метр.

“Виникла пожежа, на місці виявлено три вирви, попередньо ніхто не постраждав. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, о четвертій ранку пожежу було локалізовано”, - пишуть телеграм-канали.

Нагадаємо, що уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови.

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