В окупованому Бердянську до проведення "мобілізації" залучили керівників ОСББ

В окупованому Бердянську до проведення "мобілізації" залучили керівників ОСББ

Керівникам ОСББ Бердянська дали розпорядження подати списки мешканців будинків призовного віку.

Російські окупанти готують примусову "мобілізацію" у захоплених південних регіонах України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, ворог почав підготовку до "мобілізації" в Бердянську. У місті керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призовного віку. Умовою для "мобілізації" є наявність російського паспорта. Зазначимо що окупанти примушують жителів захоплених територій отримувати громадянство РФ.

Крім того, росіяни знову наростили темпи мобілізації на окупованій Луганщині, зокрема, до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури".

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" готові платити 50-80 тис. рублів, щоб втекти з війни.

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