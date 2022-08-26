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В окупованому Бердянську підірвали "заступника начальника" "ДАІ" (фото)

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В окупованому Бердянську підірвали "заступника начальника" "ДАІ" (фото)

Фото: "Міськрада" окупантів

Вибух прогримів 26 серпня в окупованому Бердянську Запорізької області. Окупанти повідомили про спробу підірвати "заступника начальника" так званої "Державної автоінспекції".

Вибух стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник".

Про це заявили в окупаційній "міськраді".

За попередніми даними колаборантів, постраждав "заступник начальника" "ДАІ" Олександр Колесніков.

"Він доставлений до міської клінічної лікарні з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", – повідомили в "адміністрації".

Зауважимо, що ще рік тому Колесніков був звичайним патрульним у поліції Бердянська, свідчать дані з відкритих джерел.

Фото:
Фото: "Міськрада" окупантів
Фото:
Фото: "Міськрада" окупантів

Нагадаємо, у місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області була знищена база повітряно-десантних військ РФ.

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Перегляди
2887
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