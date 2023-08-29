В окупованому Бердянську чути сильні вибухи, в порту лунає сирена: що відомо

Офіційної інформації про інцидент немає.
В окупованому Бердянську Запорізької області ввечері, 29 серпня, пролунали сильні вибухи. Їхні звуки чули в різних районах міста.
Про це повідомляють бердянські телеграм-канали та мер Мелітополя Іван Федоров.
Жителі окупованого Бердянська повідомляють, що у вівторок, 29 серпня, вони чули сильні вибухи. Звуки було чутно майже в усіх районах міста.
Місцеві повідомляють, що в порту Бердянська лунає сирена повітряної тривоги. Також жителі окупованого міста зазначають, що, ймовірно, могла працювати російська ППО.
"Гаряче у "глибокому тилу". Мешканці поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи. Чекаємо на інформацію", - написав мер Мелітополя Іван Федоров.
Гауляйтери Бердянська наразі події не коментують.
Нагадаємо, 28 серпня місцеві жителі повідомляли, що біля окупованого Бердянська лунали вибухи.
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