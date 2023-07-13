В окупованому Бердянську прямим влучання знищено готель, перетворений на військову базу РФ — Генштаб

Зі зруйнованої будівлі вантажівки активно вивозили тіла російських військовослужбовців до місцевого моргу.
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна” було знищено базу російських військових.
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в середу, 12 липня.
“Протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією Бердянської міської військової адміністрації, у готелі “Дюна” проживало російське військове керівництво.
Раніше місцеві Telegram-канали опублікували наслідки “прильоту” українських ракет. Обстріл відбувся у вівторок, 11 липня.
Нагадаємо, 30 червня Сили оборони завдали успішного удару і вразили штаб росіян у Бердянську.
Читайте також: