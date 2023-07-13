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В окупованому Бердянську прямим влучання знищено готель, перетворений на військову базу РФ — Генштаб

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В окупованому Бердянську прямим влучання знищено готель, перетворений на військову базу РФ — Генштаб

В окупованому Бердянську ЗСУ знищили базу окупантів у готелі "Дюна" / Фото: із соцмереж

Зі зруйнованої будівлі вантажівки активно вивозили тіла російських військовослужбовців до місцевого моргу.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна” було знищено базу російських військових.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в середу, 12 липня. 

“Протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу”, - йдеться у повідомленні. 

За інформацією Бердянської міської військової адміністрації, у готелі “Дюна” проживало російське військове керівництво.

Раніше місцеві Telegram-канали опублікували наслідки “прильоту” українських ракет. Обстріл відбувся у вівторок, 11 липня.

Нагадаємо, 30 червня Сили оборони завдали успішного удару і вразили штаб росіян у Бердянську.

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Дата публікації
Перегляди
1847
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