В окупованому Бердянську прямим влучання знищено готель, перетворений на військову базу РФ — Генштаб

Зі зруйнованої будівлі вантажівки активно вивозили тіла російських військовослужбовців до місцевого моргу.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна” було знищено базу російських військових.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в середу, 12 липня.

“Протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Бердянської міської військової адміністрації, у готелі “Дюна” проживало російське військове керівництво.

Раніше місцеві Telegram-канали опублікували наслідки “прильоту” українських ракет. Обстріл відбувся у вівторок, 11 липня.

Нагадаємо, 30 червня Сили оборони завдали успішного удару і вразили штаб росіян у Бердянську.

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