В окупованому Бердянську росіяни "глушать" українські мобільні мережі: причина

Окупанти хочуть, щоб місцеві жителі перейшли на послуги російських операторів.
В окупованому Бердянську росіяни намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.
Про це інформує Запорізька ОВА.
Окупанти стверджують, мовляв, українські мережі працюють нестабільно. При цьому, вже неодноразово роботу вітчизняних мобільних операторів спеціально “глушили” російські військові.
Раніше Олексій Арестович розповів жителям Запоріжжя, чи покидати їм місто.
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