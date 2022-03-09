В окупованому Бердянську росіяни під дулами автоматів змушують журналістів транслювати кремлівську пропаганду

Очільник Запорізької ОВА розповів, що окупанти також під дулами автоматів переписали їхні адреси та їхніх родичів адреси.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти негуманними методами змушують журналістів транслювати російську пропаганду. Загарбники заставляють представників ЗМІ випускати в ефір пропаганду "руського міру" під дулами автоматів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Під дулами автоматів переписали їхні адреси, їхніх родичів адреси. І заставляють їх всяку ф*гню випускати в ефір. Завозять, наприклад, гумдопомогу, треба роздати - ніхто не прийшов, є два автобуси з людьми. Вони вийшли, отримали, розказали, як добре в Росії, тим часом кремлівські журналісти зняли і показали по телебаченню", - сказав він.

Нагадаємо, 8 березня російська армія захопила радіостанцію "Азовська хвиля" у Бердянську з метою транслювати пропаганду.