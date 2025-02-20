В окупованому Бердянську знищено відомого російського воєнного злочинця – ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську знищено російського воєнного злочинця Євгенія Богданова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби. Всередині машини перебував воєнний злочинець Богданов Євгеній Юрійович ― громадянин держави-агресорки Росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська. До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області", ― йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що під час свого перебування на окупованих українських територіях Євгеній Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

У Бердянську ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Воєнний злочинець народився 11 серпня 1970 року в місті Пікалево Бокситогорського району Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресорки у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб", ― зазначила військова розвідка.

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, як український дрон "задвохсотив" російського пропагандиста ворожого видання "Известия" Олександра Мартем’янова. Його знищено на території тимчасово окупованої Донецької області.

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