В окупованому Бериславі вибухає російський склад боєприпасів (фото, відео)

В тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області 30 серпня після влучань почав вибухати склад боєприпасів російських окупантів.

Окрім того, раніше було завдано ударів по понтонних переправах окупантів поряд з Антонівським мостом. Відповідне відео виклали в Мережу.

Про вибухи в Бериславі повідомляє низка Telegram-каналі, зокрема – і військового експерта Олега Жданова.

Зауважимо, що Берислав розташований фактично навпроти Таврійська, де теж чутно вибухи на, ймовірно, складах російських військ.

Окрім того, в Telegram-каналі "Збройні Сили України" повідомляється про вибухи в районі самого Херсона.

Нагадаємо, раніше цього депутат облради Сергій Хлань повідомив, що РФ формує великі колони техніки у Криму і відправляє у напрямку Херсонщини. Тож ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

Для звільнення Херсона ЗСУ потрібно пробити три лінії оборони окупантів / Сергій Кузан

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