В окупованому Бериславі зняли російський триколор, який повісили загарбники

У Бериславі, що на Херсонщині, зняли російський прапор з постаменту. Хто це зробив - наразі невідомо.

Без триколору окупантів місце виглядає набагато краще.

Про це повідомив місцевий журналіст Олег Батурін на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях жартують, що, напевно, російський триколор просто здуло.

Фото: Олег Батурин\Facebook

Від початку березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. Уже більше двох місяців херсонці виходять з українськими прапорами на акції протесту, аби показати, що Херсон - це Україна. Із голими руками українці часто змушують окупантів відступати, відганяють БТРи і КамАЗи з озброєними солдатами. Однак через погрози та залякування протестні акції відбуваються дедалі рідше. Ті періодично стріляють у повітря, по землі.

Така активна позиція мешканців Херсонщини найбільше заважає окупантам встановити там “новий порядок”. Однак сили противника зайняли Генічеськ, Каховку, Нову Каховку та інші населені пункти.

Українські органи державної влади та місцевого самоврядування на Херсонщині намагаються забезпечувати життєдіяльність регіону, незважаючи на те що, росіяни призначили свою “владу”. Переважно йдеться про господарські питання – комунальні послуги, соціальна сфера, транспорт, допомога в організації гуманітарної допомоги.

Раніше радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

Прямий зв'язок із Херсоном: як живуть на окупованій території

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