В окупованому Донецьку чоловіка викрали просто посеред вулиці: журналіст показав відео

В окупованому Донецьку росіяни викрадають людей просто на вулицях. Один з випадків потрапив на відео.
Росіяни в тимчасово окупованому Донецьку просто серед вулиці крадуть людей і відвозять у невідомому напрямку.
Один із цих злочинів зафіксували на відео. Його оприлюднив блогер і журналіст Денис Казанський.
"Російські військові відкрито викрадають людину в Донецьку. Просто на очах у перехожих чоловіка запихають у багажник і відвозять", - йдеться у дописі.
На відео видно, що група осіб спочатку метушливо щось вирішує, а потім чоловіка тягнуть просто по асфальті і силоміць закривають у багажнику авто. Навколо чути перелякані голоси жінок і крики чоловіків.
Нагадаємо, росіяни також продовжують викрадення людей на Запоріжжі. Про останній інцидент стало відомо 15 серпня. Тоді в окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС Сергія Спартесного.
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