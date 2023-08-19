В окупованому Донецьку чоловіка викрали просто посеред вулиці: журналіст показав відео

В окупованому Донецьку росіяни викрадають людей просто на вулицях. Один з випадків потрапив на відео.

Росіяни в тимчасово окупованому Донецьку просто серед вулиці крадуть людей і відвозять у невідомому напрямку.

Один із цих злочинів зафіксували на відео. Його оприлюднив блогер і журналіст Денис Казанський.

"Російські військові відкрито викрадають людину в Донецьку. Просто на очах у перехожих чоловіка запихають у багажник і відвозять", - йдеться у дописі.

На відео видно, що група осіб спочатку метушливо щось вирішує, а потім чоловіка тягнуть просто по асфальті і силоміць закривають у багажнику авто. Навколо чути перелякані голоси жінок і крики чоловіків.

Нагадаємо, росіяни також продовжують викрадення людей на Запоріжжі. Про останній інцидент стало відомо 15 серпня. Тоді в окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС Сергія Спартесного.

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