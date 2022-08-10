В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

Також там після вибухів спалахнула пожежа в районі місцевого пивзаводу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Відомо, що потужні вибухи пролунали в районі місцевого пивзаводу. Там спалахнула масштабна пожежа, яку видно з багатьох районів міста.

Через займання у місті чути запах паленого, цивільних закликають закрити вікна.

Зазначається, що у Донецьку поблизу пивзаводу розташовувалась база російських окупантів та склад палива, ймовірно, саме там і виникло займання.

Нагадаємо, Подоляк заявив росіянам, що Крим і Донецьк підлягають визволенню.

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