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В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

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В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері, 10 серпня, пролунали потужні вибухи.

Також там після вибухів спалахнула пожежа в районі місцевого пивзаводу. 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Відомо, що потужні вибухи пролунали в районі місцевого пивзаводу. Там спалахнула масштабна пожежа, яку видно з багатьох районів міста. 

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Через займання у місті чути запах паленого, цивільних закликають закрити вікна. 

Зазначається, що у Донецьку поблизу пивзаводу розташовувалась база російських окупантів та склад палива, ймовірно, саме там і виникло займання. 

Нагадаємо, Подоляк заявив росіянам, що Крим і Донецьк підлягають визволенню

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3963
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