В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа: фото, відео

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері, 10 серпня, пролунали потужні вибухи.
Також там після вибухів спалахнула пожежа в районі місцевого пивзаводу.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Відомо, що потужні вибухи пролунали в районі місцевого пивзаводу. Там спалахнула масштабна пожежа, яку видно з багатьох районів міста.
Через займання у місті чути запах паленого, цивільних закликають закрити вікна.
Зазначається, що у Донецьку поблизу пивзаводу розташовувалась база російських окупантів та склад палива, ймовірно, саме там і виникло займання.
Нагадаємо, Подоляк заявив росіянам, що Крим і Донецьк підлягають визволенню.
Читайте також:
- Розробив застосунок для пропаганди: уродженець Львівщини допомагав бойовикам "ДНР" поширювати брехню
- У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зброї: фото, відео
- Коли Україна почне звільняти Донецьк – відповідь військового експерта