В окупованому Донецьку прозвучали вибухи у центрі міста: спалахнула масштабна пожежа

У ніч проти 7 листопада у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

Є влучення по центру міста.

Ймовірно, було шість прильотів - кілька снарядів вибухнули в районі адміністрації у Ворошилівському районі.

Згідно з повідомленнями, пожежа розпочалася у будівлі управління залізними дорогами у Донецьку.

Пожежні не можуть справитися з вогнем, який спалахнув після прильотів, адже у гідрантах немає води.

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Нагадаємо, що РФ використовує мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області.

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