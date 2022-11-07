В окупованому Донецьку прозвучали вибухи у центрі міста: спалахнула масштабна пожежа

"Бавовна" дісталася до тимчасового окупованого Донецька.
У ніч проти 7 листопада у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.
Є влучення по центру міста.
Ймовірно, було шість прильотів - кілька снарядів вибухнули в районі адміністрації у Ворошилівському районі.
Згідно з повідомленнями, пожежа розпочалася у будівлі управління залізними дорогами у Донецьку.
Пожежні не можуть справитися з вогнем, який спалахнув після прильотів, адже у гідрантах немає води.
Нагадаємо, що РФ використовує мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області.
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