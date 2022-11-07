Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Донецьку прозвучали вибухи у центрі міста: спалахнула масштабна пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
478
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Донецьку прозвучали вибухи у центрі міста: спалахнула масштабна пожежа

Фото: Фото з соціальних мереж

"Бавовна" дісталася до тимчасового окупованого Донецька.

У ніч проти 7 листопада у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах. 

Є влучення по центру міста. 

Ймовірно, було шість прильотів - кілька снарядів вибухнули в районі адміністрації у Ворошилівському районі.

Згідно з повідомленнями, пожежа розпочалася у будівлі управління залізними дорогами у Донецьку. 

Пожежні не можуть справитися з вогнем, який спалахнув після прильотів, адже у гідрантах немає води. 

Нагадаємо, що РФ використовує мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області

Читайте також: 

Ціна стримування окупантів в Донецькій області

Ціна стримування окупантів в Донецькій області

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
478
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація