Дубовий боровся проти українців, але його вбили росіяни.

У центрі окупованого Донецька російські окупанти ліквідували відомого бойовика, соратника "Мотороли" та пропагандиста, який закликав вбивати українців, Геннадія Дубового. Автомобіль російських військових на смерть збив зрадника України.

Про це повідомляють пропагандисти РФ та український журналіст Денис Казанський.

За даними українського журналіста, Геннадія Дубового ліквідували у центрі Донецька. Там його на смерть переїхав автомобіль російських окупантів.

"Загинув Дубовой у найкращих традиціях професійних "новоросів". Його задавили на машині російські військові. Прямо в самому центрі, перед будівлею ОДА. На перехресті вул. Артема і бульвару Шевченка. Боровся з бандерівцями, а в підсумку був розмазаний по асфальту "визволителями", які гасають центром міста на позамежних швидкостях і регулярно давлять людей", - зауважив Казанський.

Інформацію про ліквідацію Дубового також підтверджують російські пропагандисти.

Геннадій Дубовий до 2014 року був донецьким журналістом, проте після того, як Росія окупувала місто він активно співпрацював з окупантами. Він був бойовиком та соратником терориста "Мотороли". Дубовий закликав до масових вбивств українців та війни проти України. Також він був пропагандистом РФ та 2022-2023 роках воював на території Маріуполя та Сєвєродонецька.

За даними "Миротворця", Геннадій Дубовий був уродженцем Новотроїцького Донецької області.

Нагадаємо, раніше ліквідували ще одного пропагандиста Владлена Татарського. Інцидент стався 2 квітня у приміщенні кафе в центрі Санкт-Петербурга.

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