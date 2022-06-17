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В окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа: місцеві жителі кажуть, що горить військова база

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В окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа: місцеві жителі кажуть, що горить військова база

Фото: просепаратиський телеграм-канал "Типовий Донецьк"

У тимчасово окупованому Донецьку 17 червня пролунали потужні вибухи.

Місцеві жителі у соціальних мережах заявили, що це нібито спалахнула російська військова база

Про це пише просепаратиський телеграм-канал "Типовий Донецьк". 

За даними жителів Донецька, 17 червня спалахнула військова база у Київському районі міста. 

Зазначається, що там спалахнула масштабна пожежа та чути звуки вибухів. Ймовірно це - детонація російських боєприпасів, якими загарбники вбивають українців. 

Наразі окупанти не повідомляють, що стало причиною пожежі та детонації.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому від 2014 року місті Хрустальний (Красний Луч - попередня назва) Луганської області вибухнув російський склад з боєприпасами.Місцеві жителі у Мережі опублікували кадри масштабної пожежі. Також на відео чути звуки детонації.

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