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В окупованому Донецьку спалахнула пожежа: детонують російські склади боєприпасів (відео)

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В окупованому Донецьку спалахнула пожежа: детонують російські склади боєприпасів (відео)

Фото: Типовий Донецьк

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 12 липня, спалахнула масштабна пожежа.

Повідомляється, що займання сталось на складах російських боєприпасів. На відео, які поширюють місцеві жителі чути детонацію. 

Про це повідомив журналіст Денис Казанський та телеграм-канал "Типовий Донецьк". 

Казанський повідомив, що пожежа спалахнула на території Донецького заводу транспортного обладнання, де російські окупанти облаштували свої склади зброї. Журналіст поіронізував, що російська пропаганда зараз знову розповідатиме про "селітру, яка вибухає". 

Жителі Донецька в телеграм-каналах підтверджують, що чують звуки детонації. Також мешканці окупованого міста повідомляють про ще одну пожежу в Кіровському районі Донецька. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними, там детонують російські склади зброї.

Загалом Збройні сили України у понеділок, 11 липня, знищили шість російських складів з боєприпасами.

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