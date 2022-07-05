В окупованому Донецьку спалахнула пожежа: місцеві кажуть, що детонують російські склади зброї

В окупованому Донецьку спалахнула пожежа: місцеві кажуть, що детонують російські склади зброї

У тимчасово окупованому Донецьку в вівторок, 5 липня, спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляють, що горить "Камаз центр", де російські окупанти облаштували свої склади зі зброєю.

Про це повідомляє просепаратиський телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Місцеві жителі зазначають, що ймовірно склад зі зброєю росіян спалахнув в обід 5 липня. Вогонь видно у місті. Також на відео, які публікують місцеві жителі чути звуки детонації.

Дехто з місцевих зазначає, що саме там окупанти облаштували свої склади зі зброєю. Також після пожежі та детонації деякі райони міста залишились без світла.

Що стало причиною пожежі, поки невідомо.

Нагадаємо, російські війська обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині.

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