В окупованому Донецьку знову пожежа: місцеві говорять, що палає ще один російський склад зброї

В окупованому Донецьку знову пожежа: місцеві говорять, що палає ще один російський склад зброї

У тимчасово окупованому Донецьку 6 липня спалахнула ще одна пожежа.

Місцеві жителі у соцмережах розповідають, що горить ймовірно ще один склад зброї російських окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Фото: Типовий Донецьк

Місцеві жителі повідомляють, що масштабна пожежа сталась орієнтовно о 13:00 у Донецьку в районі Азотний. Там видно чорний дим та чути звуки детонації. Ймовірно це вибухає склад з російською зброєю, яку росіяни завезли на окуповані території, щоб вбивати українців.

Наразі пожежа на Азотному триває.

Зазначимо, що 5 липня у Донецьку також горів російський склад зброї на території "Камаз центру".

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