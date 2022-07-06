В окупованому Донецьку знову пожежа: місцеві говорять, що палає ще один російський склад зброї

У тимчасово окупованому Донецьку 6 липня спалахнула ще одна пожежа.
Місцеві жителі у соцмережах розповідають, що горить ймовірно ще один склад зброї російських окупантів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".
Місцеві жителі повідомляють, що масштабна пожежа сталась орієнтовно о 13:00 у Донецьку в районі Азотний. Там видно чорний дим та чути звуки детонації. Ймовірно це вибухає склад з російською зброєю, яку росіяни завезли на окуповані території, щоб вбивати українців.
Наразі пожежа на Азотному триває.
Зазначимо, що 5 липня у Донецьку також горів російський склад зброї на території "Камаз центру".
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