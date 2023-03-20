В окупованому Джанкої пролунали вибухи біля вокзалу: у місті частково зникло світло

Окупанти та місцеві гауляйтери поки нічого не коментують.

Вночі 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунало більше 10 вибухів. Також у цьому населеному пункті частково зникло світло.

Про це повідомляють українські та пропагандистські російські телеграм-канали.

На одному із відео, яке опублікували у Мережі, чути звуки вибухів в районі залізничного вокзалу. Місцеві пишуть, що там вже лунало кілька вибухів та чути звуки, схожі на ті, які видають іранські дрони, які окупанти запускають по Україні.

Також "Крим. Реалії" повідомляє, що в частині міста немає електрики. Російські окупанти та гауляйтери Криму поки нічого не коментують.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Джанкої 20 березня біля аеродрому пролунало кілька вибухів.

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