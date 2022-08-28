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В окупованому Енергодарі палають житлові квартали після обстрілу з боку окупантів: фото, відео

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У двох мікрорайонах міста, біля якого розташована Запорізька АЕС, виникли пожежі після обстрілу росіян.

Увечері в неділю, 28 серпня, через обстріли у третьому та п'ятому мікрорайонах тимчасово окупованого міста енергетиків Енергодара (Запорізька область) сталися загоряння, в будинках вибито шибки, снаряд влучив в одну із квартир.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. 

“Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони - обстріли! Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів”, - написав він у Telegram-каналі.

В сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки. Припарковані у подвір’ї автомобілі загорілися.

 Інформація щодо постраждалих  та масштабів руйнувань уточнюється. 

Мешканців просять дотримуватися правила двох стін та під час обстрілів в жодному разі не підходити до вікон. 

Нагадаємо, раніше біля Запорізької АЕС в Енергодарі, що залишився без світла через обстріли, було зафіксовано сильне задимлення. Також було видно осередки загоряння.

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