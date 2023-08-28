В окупованому Енергодарі пролунали вибухи: ГУР повідомило про знищення казарми "кадирівців" (відео)

Інформація про ліквідованих та поранених "кадирівців" уточнюється.

У тимчасово окупованому Енергодарі у понеділок, 28 серпня, ГУР МО за допомогою дрона атакувало казарми "кадирівців". Окупанти свою "базу" облаштували у приміщенні колишнього банку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка повідомила, що "кадирівці" в окупованому Енергодарі захопили приміщення колишнього банку на вулиці Будівельників,46 та облаштували там свої імпровізовані "казарми" підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1".

Розвідники спільно з рухом опору дізнались про це та атакували окупантів дроном.

"О 09.50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Енергодарі ГУР знищило казарми "кадирівців"

Потерпілих та жертв серед цивільних немає. Після вибухів окупанти евакуювали гауляйтерів Енергодара. У місті обмежено доступ до Інтернету і проходять перевірки.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованому росіянами Енергодарі пролунав потужний вибух. Стався він під час наради керівників окупаційної поліції.

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