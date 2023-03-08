В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа (відео, фото)

Після обіду 8 березня в тимчасово окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а очевидці публікують у Мережі кадри пожежі.

На опублікованих відео та фото видно масштаби пожежі, які є величезними. За словами очевидців, стовп чорного диму видно з різних частин міста.

Поки офіційний коментар української влади з цього приводу є від мера Мелітополя Івана Федорова. Він на своїй сторінці в телеграм-каналі залишив небагатослівне повідомлення: "Окупанти псують повітря", натякаючи на "бавовну" у російських загарбників.

Окупаційна "влада" відреагувала на інцидент і поскаржилася на атаку українських безпілотників.

"Українські безпілотники завдали удару запальними боєприпасами по набережній Енергодара, виникла пожежа на площі 4 гектари, повідомила влада міста", - йдеться у повідомленні російських ЗМП.

Нагадаємо, в лютому 2023 року російсько-окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Запорізької області затвердила "столицею" Мелітополь, а також поділила регіон на 16 адміністративних одиниць. А трьома містами обласного значення "стали" Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.

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