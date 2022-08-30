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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: над містом піднімається чорний дим

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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: над містом піднімається чорний дим

Фото: із соцмереж

У тимчасово окупованому Херсоні у вівторок, 30 серпня, пролунали потужні вибухи.

Звуки вибухів чули орієнтовно о 9:29. Після цього над містом піднявся чорний дим. 

Про це повідомляє "Суспільне" та херсонські телеграм-канали

За попередніми даними, вибухи пролунали на околиці міста за Миколаївським шосе. Там місцеві повідомляють, що бачили великі скупчення російських окупантів. Також там розташований авторинок, де загарбники розміщували свою військову техніку. 

Журналісти "Суспільного" інформують, що загалом у Херсоні від ранку було чути вже сім вибухів. 

Також орієнтовно о 9:50 місцеві чули вибухи в районі Чорнобаївки. 

Нагадаємо, на Херсонському напрямку ЗСУ за ніч ліквідували до 80 російських окупантів. Також українські захисники знищили до 60 одиниць військової техніки росіян. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6422
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