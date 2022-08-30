В окупованому Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту: на околицях чути звуки пострілів

У тимчасово окупованому Херсоні зранку, 30 серпня, пролунали вибухи в районі Антонівського мосту.

Також жителі Херсону повідомляють, що на вулицях вони чули автоматні черги.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Місцеві мешканці повідомляють, що на світанку чули вибухи в районі Антонівського моста.

На околицях міста вже кілька хвилин лунають автоматні постріли. Також у Херсоні чути вистріли із важкого озброєння.

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ знищили переправу через Дніпро та багато військової техніки росіян. Також українські захисники за добу ліквідували до 82 окупантів.

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